Snurrad: Der Hype um den Drehteller reisst nicht ab – das sagt Ikea dazu

Ein Drehteller, mit dem man im Kühlschrank einfacher an die Dinge hinten im Regal herankommen soll, hat in den vergangenen Wochen einen regelrechten Tiktok-Hype ausgelöst. Das hat dazu geführt, dass das Ikea-Produkt weltweit ausverkauft war.

Mehr Drehteller verkauft als sonst in einem Jahr

Beim schwedischen Möbelhändler freut man sich: «Seit Beginn des Geschäftsjahres im September 2022 – also ungefähr zu dem Zeitpunkt, als der Hype begann – haben wir in der Schweiz bereits mehr Snurrad-Artikel verkauft als im gesamten letzten Jahr zusammen», sagt Stefanie Brehm von Ikea.

Wird die Produktion des Drehtellers nun hochgefahren? Diese Frage kann die Sprecherin in Absprache mit dem Hauptsitz in Schweden leider nicht beantworten. Auch wann das Produkt in der Schweiz wieder verfügbar sein wird, verrät Ikea momentan nicht. Bei anderen Herstellern sind vergleichbare Modelle derzeit noch verfügbar.