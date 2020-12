Auch in der vierten Folge von «The Masked Singer Switzerland» stellt sich das Stamm-Rateteam Steffi Buchli (42) und Luca Hänni (26) der Aufgabe, die Promis unter den Masken zu erraten. Unterstützt werden die beiden in dieser Woche von Christa Rigozzi (37, l.).

In der vierten Runde ist am Freitagabend der Igel rausgeflogen. Im Kostüm steckte Florian Ast (45).

In der TV-Show «The Masked Singer» performen Promis in Ganzkörperkostümen. Ein Rateteam und das Publikum sollen im Verlauf der Sendung herausfinden, wer sich unter den Masken versteckt.

Am Freitagabend ging das Raten in die vierte Runde: Fünf verbliebene Promis wagten sich in «The Masked Singer Switzerland» in Ganzkörperkostümen auf die TV-Bühne – in der Hoffnung, dem Staffelsieg einen Schritt näher zu kommen. Letzte Woche überraschte das Model Dominique Rinderknecht (31) das Publikum mit ihrer Demaskierung, zuvor mussten in den ersten beiden Liveshows bereits die frühere Eiskunstläuferin Denise Biellmann (56) und Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (32) ihre Masken ablegen.