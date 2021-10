Der Illustrator Samuel Bucheli führt uns durch sein Luzern

Zusammen mit Schweiz Tourismus besuchen wir die schönsten Städte der Schweiz und lassen uns diese von jenen Menschen zeigen, die sie am besten kennen: den Locals. Nachdem wir vor einem Monat Arielle und Crystal Dubois in Genf besucht hatten, zeigt uns diesen Monat der Illustrator Samuel Bucheli seine Lieblingsplätze in Luzern. Wer nach dem Video noch mehr Empfehlungen möchte: Hier gibts fünf weitere Reisetipps für euren Kurztrip nach Luzern.

1 – Das charmanteste Café der Stadt

Ankommen und gleich geniessen – das Seebistro Luz befindet sich nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, direkt am Vierwaldstättersee. Die Stimmung schwankt hier zwischen ruhig und gemütlich bis zu fröhlich und entspannt. In der kalten Jahreszeit schlürft man seinen Kaffee im Bistro und alsbald sich wärmende Sonnenstrahlen zeigen, prostet man sich auf der Terrasse zu.

2 – Ein kreativer Raum im ehemaligen Hallenbad

3 – Saunieren auf dem Vierwaldstättersee

Im See kann man nur im Sommer baden? Von wegen. Wer das Saunaboot mietet, tuckert bei zauberhafter Winteratmosphäre über den Vierwaldstättersee, schwitzt in der Sauna auf dem Boot und springt schliesslich zur Abkühlung in den See.