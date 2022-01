Der Offreader Ineos Grenadier im Test

Die Geschichte des Grenadier von Ineos Automotive hätte locker das Zeug für einen Blockbuster. Es ist 2016 als Land Rover verkündet, den Defender einzustellen. Die Fangemeinde steht unter Schock. Auch der britische Milliardär, Abenteurer und Unternehmer, Jim Ratcliff. Der Brite sitzt mit Freunden im einem Pub. Bei Bierseligkeit wird über das Aus ihres Lieblingsgeländewagens diskutiert. Für den reichsten Mann Grossbritanniens ist klar: ein neuer Offroader muss her. Viele Alternativen gibt es nicht: waschechte Arbeitstiere auf vier Rädern sind selten geworden.

Nur das Beste vom Besten

Aus der Bieridee wird schnell ernst. Ratcliff holt sich das Who-is-Who der Automotivebranche zusammen. So wurde der Grenadier zusammen mit Magna Steyr entwickelt – richtig, die haben auch bei der Mercedes-Benz G-Klasse die Finger im Spiel. Die Motoren kommen von BMW, die Getriebe von ZF, die Fahrwerke und Starrachsen von Carraro und die Sitze von Recaro. Gebaut wird der Grenadier in einem ehemaligen Smartwerk im lothringischen Hambach. Produktionsstart ist August 2022, in die Schweiz kommt er dann im Herbst 2022.