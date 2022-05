Produktion beendet : Der iPod ist nun Geschichte

Der rechteckige, weisse iPod kam im Jahr 2001 auf den Markt und definierte neu, wie heute Musik gehört wird. Jetzt hat Apple das Produktionsende verkündet.

Getty Images via AFP/Justin Sullivan

Der US-Technologiekonzern Apple hat das Produktionsende des iPods verkündet. Der MP3-Player habe «nicht nur die Musikindustrie beeinflusst, sondern auch die Art und Weise neu definiert, wie Musik entdeckt, gehört und geteilt wird», erklärte Marketing-Vizepräsident Greg Joswiak am Dienstag. Der iPod Touch werde in den Verkaufsstellen der Marke erhältlich bleiben, solange der Vorrat reicht. Mittlerweile sei das «Musikerlebnis» des iPods jedoch in «allen» Apple-Produkten integriert.