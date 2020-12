Im Juni zum Tode verurteilt : Iranischer Blogger Ruhollah Sam hingerichtet

Von iranischen Sicherheitskräften wurde der geflohene Blogger in das Nachbarland Irak gelockt und dort festgenommen.

VIA REUTERS

VIA REUTERS

VIA REUTERS

Der iranische Blogger und Dissident Ruhollah Sam ist am Samstag hingerichtet worden. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA wurde der 47-jährige Sam in Teheran erhängt. Die Justizbehörde in Teheran bestätigte IRNA zufolge die Hinrichtung.