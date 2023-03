Stefanie Heinzmann spricht über ihre Selbstzweifel

Rückblickend ist die 33-Jährige froh, dass sie damals den Mut dazu gefasst hat, obwohl es ihr gesundheitlich schlecht ging. «Ein Jahr vor der Show war ich in einer Psychiatrie und am Siegerabend hatte ich meinen zweiten Bandscheibenvorfall. Ich war zu dieser Zeit psychisch und physisch sehr labil.» Nach dem Sieg stiegen die Selbstzweifel der Sängerin ins Unermessliche: «Ich dachte nur: ‹Dafür bin ich doch gar nicht gut oder hübsch genug›.»

Stefanie Heinzmann sabotierte sich selbst

Den Frieden mit sich selbst zu finden, war für Heinzmann nicht einfach. «Ich habe mich selbst sabotiert und mit mir Mühe gehabt.» Der Job als Superstar brachte dann die Wende. «Ich war gezwungen, mich mit mir auseinanderzusetzen. Der Job hat mich irgendwie gerettet.» Auf die Frage hin, wie sich die «In The End»-Interpretin im Verlauf ihrer Karriere verändert hat, lacht sie und sagt: «Ich bin viel gelassener und in vielerlei Hinsicht mit meinem Leben und mir selbst im Reinen.» Heinzmann ergänzt: «Ich habe mich dazu entschieden, nicht Opfer meines Selbst zu sein.»

An diesen Punkt kam die Walliserin dank Therapien, die sie noch heute besucht. «Ich brauche viel Hilfe und Input, egal, ob dieser von einem Therapeuten oder einem Energetiker kommt.» Beim Thema Auszeit schmunzelt sie: «Das war ein Lernprozess.» Tatsächlich befand sie sich vor einigen Jahren in einem Loch. «Ich habe damals gemerkt, dass ich nicht mehr kann», gesteht die Sängerin. Damals machte sie eine dreimonatige Pause.

«Ich habe wieder voll Bock»

Was die Familienplanung angeht, wolle Heinzmann sich nicht festfahren. «Ich nehme, was sich richtig anfühlt.» Derzeit lebt sie mit ihrem Freund in einem Haus am Thunersee. Dennoch sei sie noch oft in der Heimat: «Ich bin immer noch die Hälfte der Woche zu Hause im Wallis.»