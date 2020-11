«Bauer, ledig, sucht...» : Der jüngste Kandidat von «Bauer, ledig, sucht...»

Der 19-jährige Remo ist der jüngste «Bauer, ledig, sucht...» - Kandidat aller Zeiten. Am Donnerstag ist es so weit, um 20.15 Uhr zeigt 3+, ob er sein Glück findet und mit seiner neuen Hofdame auf dem Traktor in die Zukunft fährt.

Auf der Suche nach der grossen Liebe hat sich der 19-jährige Remo bei «Bauer, ledig, sucht...» angemeldet. Der Zürcher ist der jüngste Kandidat in der Dating-Sendung aller Zeiten. Remo soll für jeden Blödsinn zu haben sein und sei eine unternehmenslustige Person, wie er erzählt. Und er sagt auch, was er sich von seiner zukünftigen Hofdame erhofft.