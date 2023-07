Bunter Mix: Der Juli brachte heftige Stürme, heisse Tage und einen Waldbrand 

Am 29. Juli traf ein heftiges Unwetter Wattwil und Buchs im Kanton St. Gallen. 20min/News-Scout

Darum gehts Im Juli durften wir einige Wetterereignisse miterleben.

Mitte Monat gab es eine Hitzeperiode.

La Chaux-de-Fonds wurde von einem heftigen Gewitter getroffen.

Wettertechnisch hatte der Juli so einiges zu bieten. Auf heisse Tage folgten heftige Gewitter, die auch Hagelschauer mit sich brachten, wie im Video oben zu sehen ist. Dazu meldeten mehrere Messstationen neue Windrekorde für die Sommermonate. Die durchschnittlichen Juli-Temperaturen betrugen schweizweit 15,9 Grad, wie der Bund in einem Blog-Beitrag schreibt. Somit gehört der Juli 2023 «im landesweiten Mittel knapp nicht zu den zehn wärmsten Julimonaten seit Messbeginn 1864».

Gestartet hatte der Juli mit typischem, hochdruckbestimmtem Sommerwetter. Nach sonnigen Tagen zogen Gewitter auf, die kräftige Böen und eben auch Hagel brachten. Besonders heiss waren die drei Tage vom 9. bis 11. Juli. In Genf wurden zum Beispiel 37,4 Grad gemessen. Einen Rekord verzeichnete auf 1423 Metern Höhe die Messstation Montana im Wallis, wie es in der Meldung weiter heisst. Am 11. Juli wurde mit 31,2 Grad ein neuer Rekord der Tagesmaximum-Temperatur gemessen.

Neue Windrekorde

Am Ende dieser Periode zog dann ein riesiges Gewitter über die Schweiz und bedeckte am Abend gegen 22 Uhr fast das ganze Land. In Fahy JU wurden Böen mit 108 km/h und in Delémont mit 93 km/h gemessen. Luzern registrierte gar 120 km/h, Wädenswil 125 km/h und Steckborn 125 km/h. Das führte zu neuen Windrekorden für die Sommermonate.

Zu einem Waldbrand, der möglicherweise durch einen Kurzschluss ausgelöst wurde, kam es dann am 17. Juli in Bitsch im Kanton Wallis. Die Air Zermatt half gemeinsam mit Helikoptern des Militärs bei den Löscharbeiten, wobei es nicht immer ganz familiär zu und her ging – doch das ist eine andere Geschichte.

Und auf das, was da am 24. Juli auf La Chaux-de-Fonds zukam, konnte man schlicht nicht vorbereitet sein. Gegen Mittag traf ein heftiger Gewittersturm auf die Westschweizer Stadt. Es handelte sich dabei vermutlich um einen sogenannten Down-Burst. Beim Flugplatz wurde damals eine Windspitze von 217 km/h gemessen. Etliche Bäume wurden entwurzelt, Häuser beschädigt. Eine Person kam durch einen umstürzenden Kran ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Die Aufräumarbeiten werden noch Wochen dauern, sagte Stadtpräsident Jean-Daniel Jeanneret am Sonntag in einem Interview.

Dann fielen die Temperaturen. Kühle Polarluft erreichte die Schweiz. Es gab landesweit Niederschlag und die Schneefallgrenze sank auf der Alpennordseite bis auf 2000 m. Die Alpensüdseite hatte es da dank Nordföhn noch gemütlicher und labte sich am 26. Juli am Sonnenschein.