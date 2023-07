Juli könnte global heissester Monat seit Messbeginn werden

Das sind die Daten für die Schweiz

Nachdem der Temperaturüberschuss bis Mitte Monat noch über 2 Grad lag, war die zweite Hälfte Juli etwas weniger warm, insbesondere die beiden letzten Tage waren im Norden recht kühl mit Schnee in der Nacht auf Mittwoch im Osten bis fast auf 2000 Meter hinunter, wie MeteoNews schreibt. So reduzierte sich der Überschuss auf rund 1.5 Grad.



Am grössten ist der Überschuss mit rund 2 Grad im Wallis und in der Westschweiz, am geringsten mit rund 1 Grad im Südtessin. Bei den höchsten Temperaturen hat sich auch nichts verändert. Hier führt weiterhin Chur die Liste mit 37.6 Grad an.



Die Sonnenscheindauer entspreche bis jetzt ziemlich genau der langjährigen Norm. In der Zentralschweiz und im Bündnerland sei die Abweichung teilweise leicht negativ, am Nordrand sowie im Wallis leicht positiv. Wirklich grosse Ausreisser seien aber keine dabei. (job)