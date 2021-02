Retter in der Not : «Der junge Mann drohte auf die A5 zu stürzen, also schlug ich die Fenster ein»

Als News-Scout Agron Zejnullahu mitten in der Nacht an einen krassen Unfall in Grenchen SO heranfährt, reagiert der Berner umgehend. Mit viel Mut rettete er den verunfallten Autolenker aus seiner misslichen Lage.