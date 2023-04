«Käufer des T-rex will ‹Trinity› in einem Museum ausstellen»

Ein europäischer Privatsammler «aus dem Norden» will mit dem in Zürich versteigerten Tyrannosaurus rex ein Museum eröffnen. Das sagt Cyril Koller vom Auktionshaus Koller.

Cyril Koller : «Der Käufer des T-rex will ‹Trinity› wohl in einem Museum ausstellen»

Mit der durch den Käufer zu bezahlenden Kommission beträgt der Verkaufspreis 5,5 Millionen Franken.

Auch weitere Kuriositäten kamen unter den Hammer.

Cyril Koller, Geschäftsleiter vom Auktionshaus Koller, zeigt sich zufrieden.

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Ein europäischer Privatsammler entschied am Dienstag den Bieterkampf um das Fossil eines Tyrannosaurus Rex für 4,8 Millionen Franken für sich. Beim Käufer handle es sich um einen Privatsammler «aus dem nördlichen Europa», sagt Cyril Koller vom Auktionshaus Koller auf Anfrage. Aus welchem Land er stammt, könne er noch nicht sagen. Er stehe derzeit in Gesprächen, ob der Käufer bereits jetzt an die Öffentlichkeit treten will. Das Saurierskelett werde aber nicht in einem Privatgebäude verstauben: «Der Käufer plant wohl, ein Museum zu gründen und das Skelett dort auszustellen.»

Mit der gestrigen Auktion der Reihe «Out of This World» sei er aber «sehr zufrieden», sagt Koller. «Die Versteigerung des T-rex hat natürlich alles in den Schatten gestellt. Wir haben aber über die ganze Auktion hinweg kleinere und grössere interessante Dinge verkaufen können.» Glücklich sei das Auktionshaus auch mit dem Verkaufspreis des T-rex. «Man muss sich gegenwärtigen, dass es zwar ein sehr schönes Skelett ist, aber aus drei einzelnen Individuen besteht.» Für viele Sammler spiele das eine grosse Rolle. Zudem sei der Kreis der potenziellen Käufer sehr begrenzt. «Zwar sind viele Leute ob dem Skelett begeistert, kaufen wird es aber jemand, der es aufstellen kann – entweder ein Museum oder jemand mit einem Privatmuseum.»

Grosses internationales Medieninteresse

Die Kombination mache es nicht selbstverständlich, dass das Skelett überhaupt versteigert werden konnte, so Koller. «Im Vorfeld wurde der Preis von der Presse und Öffentlichkeit hochgeschaukelt – zuerst hiess es sechs Millionen, dann neun oder zehn.» Das Auktionshaus habe aber schon immer mit einem Preis zwischen 4,5 und fünf Millionen Franken gerechnet.

Nicht in Frankenbeträge umrechnen liesse sich aber das internationale Medieninteresse: «Von der Financial Times oder CNN bis hin zu vietnamesischen Pressevertretern haben alle bei uns angeklopft», lacht Koller. «Das war ein regelrechter Selbstläufer.» Zwar sei die öffentliche Aufmerksamkeit ein «schöner Nebeneffekt», das Auktionshaus werde aber weitermachen wie bisher. «Wenn das Publikum an solchen Auktionen Interesse findet, werden wir selbstverständlich wieder eine solche Versteigerung durchführen.» Im Fokus der Arbeit bei Koller blieben aber Auktionen von Kunst, Armbanduhren und Schmuck.