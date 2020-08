Essstörungen im Lockdown «Der Kampf gegen mich selber fing wieder von vorne an»

Mehrere Jahre litt S.V.* an einer Essstörung. 20 Minuten erzählte sie, wie sich der Corona-Lockdown negativ auf ihre Heilung ausgewirkt hat. Zahlreiche Betroffene meldeten sich mit ähnlichen Erfahrungen. Aber es gibt auch schöne Geschichten: von Leuten, denen der Lockdown half, gegen ihre Essstörung anzukämpfen. Was Betroffene erlebt haben, erfährst du in der Bildstrecke.