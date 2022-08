Abstimmungen vom 25. September: Der Kampf um den Steuer-Standort geht los

Die SP publizierte am Montag eine Studie, wonach die Mehreinnahmen durch die OECD-Steuerreform den Kantonen sehr ungleich zugute kommen werden. Nach Vorgabe der OECD muss die Schweiz ihre Steuern für Unternehmen ab 750 Millionen Umsatz nächstes Jahr auf mindestens 15 Prozent anheben. Dadurch resultieren gemäss Finanzdepartement zwischen ein und 2,5 Milliarden Franken Mehreinnahmen für die Schweiz. Auch das Beratungsbüro BSS, das im Auftrag der SP Berechnungen angestellt hat, kommt auf rund 1,6 Milliarden Franken zusätzliche Steuereinnahmen. Allerdings gehe der Grossteil dieser Einnahmen nur an vier Kantone, abhängig von der Zahl betroffener Unternehmen. So hätte Basel-Stadt 362,2 Millionen Franken Mehreinnahmen, Zug 322,7 Millionen, der Aargau 252,1 Millionen und Zürich 249,1 Millionen. Zum Vergleich: Glarus käme auf 0,3 Millionen, Appenzell Innerrhoden auf 0,5. (blu)