1 / 3 Ab Montag meldet sich der Winter zurück. 20min/Matthias Spicher Vor allem in den Alpentälern kann es zu Schneefall bis in tiefere Lagen kommen. appenzell.ch Apfelbäume werden im Frühling bei Frostgefahr mit Wasser bzw. Eis vor der Kälte geschützt. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Am Montag und Dienstag bewegen sich die Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad.

Ausserdem wird es regnen und in Lagen bis zu 500 Metern kann Schnee fallen.

Allzu lange dürfte der Wintereinbruch aber nicht dauern – ab Mittwoch wird es wieder milder.

Am Wochenende bleibt es – zumindest im Norden – noch frühlingshaft mild. Am Samstag und Sonntag bewegen sich die Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Auf die kommende Woche erreichen uns aber tiefere Temperaturen. Es zieht ein Tiefdruckgebiet auf und es wird ungemütlich. Überall in der Schweiz kann es zu Niederschlag kommen und die Temperaturen werden am Montag den ganzen Tag und am Dienstagvormittag nicht über fünf Grad klettern.

Es wird so kalt, dass es sogar bis in tiefere Lagen schneien kann – laut Meteonews bis auf zwischen 500 und 900 Meter. Roger Perret vom Wetterdienst geht allerdings nicht davon aus, dass der Schnee im Flachland wirklich liegen bleiben wird. Anders sieht es in den Alpentälern aus. Weil dort die Gegenstromlage die Luft gehörig durcheinander wirbeln wird, ist die tatsächliche Schneefallgrenze nur sehr schwer vorauszusagen.

«Am Schluss gewinnt immer die Wärme»

Ab Dienstagnachmittag verbessert sich die Lage dann wieder etwas. An gewissen Stellen zeigt sich dann auch die Sonne wieder und spätestens am Mittwoch sollte es im ganzen Land wieder freundlicher werden. Bis Ende Woche erwartet Meteonews Temperaturen von mindestens acht Grad. Ganz so schlimm wie vor rund einer Woche dürfte der vorübergehende Wintereinbruch also nicht werden.

Der April zeigt sich dieser Tage von seiner typischen Seite: mal so, mal so. Eigentlich ist dieses Phänomen aber gar nicht auf den Monat beschränkt. «Im Oktober und November passiert genau das Gleiche», sagt Roger Perret. Sowohl im Frühling als auch im Herbst duellieren sich über Mitteleuropa warme Luft aus dem Süden und kältere Polarluft aus dem Norden– mit unterschiedlichen Ausgängen. «Im Frühling gewinnt schlussendlich immer die Wärme», erklärt der Meteorologe optimistisch.

Im Süden kann man Regen gut gebrauchen

Insgesamt erwarten die Meteorologen von Meteonews über die kommenden Tage Niederschläge von 30 bis 50 Millimeter. Vor allem im Süden des Landes ist dies auch dringend notwendig. Dort ist es zurzeit nämlich sehr trocken. Im Tessin war es in der vergangenen Woche denn auch zu grösseren Waldbränden gekommen.

So viel Regen wird es schweizweit bis am Dienstag geben. Meteonews

Teilweise weisen die Grundwasserstände besorgniserregend tiefe Pegel auf. Das weckt Erinnerungen an den April 2020, als die Bauern alarmiert waren und es in der ganzen Schweizer Feuerverbote gab. Die kommenden Tage sollten nun etwas Abhilfe bringen. Im Süden wird es mit 70 bis lokal 100 Millimeter noch mehr Niederschlag als im Norden geben.