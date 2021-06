Das Durchschnittsalter der hospitalisierten Patientinnen und Patienten ist 2021 gesunken. Die grösste Gruppe stellen dennoch Personen ab 60 Jahren dar, so die Ärztin.

1079 Todesfälle gab es im Kanton Bern bisher. 9 Prozent passierten in der ersten Welle, 85 Prozent in der zweiten Welle und 6 Prozent in der dritten Welle.