Hobby-Archäologen aufgepasst : Der Kanton Bern macht seine Schatzkarte öffentlich

Ein Grabfeld, Überreste einer Siedlung oder wertvolle Einzelfunde: Der Kanton Bern hat im Juni sein gesamtes, überarbeitetes archäologisches Inventar öffentlich gemacht. Alle Fundstellen und Schutzgebiete sind jetzt auf einer digitalen Schatzkarte einsehbar.

Auf Berner Hoheitsgebiet wimmelt es nur so von archäologischen Funden. Eine digitale Schatzkarte, die im Juni auf dem Geoportal des Kantons Bern veröffentlicht wurde, zeigt Interessierten die Standorte sämtlicher Funde. Ob mitten in der Stadt Bern, in einer Wohnsiedlung in Moosseedorf oder in der Abgeschiedenheit des Basteretals; an den unterschiedlichsten Orten des Kantons Bern wurden immer wieder Souvenirs aus einer längst vergangenen Zeit entdeckt.