Clubs zu Zwangsschliessung«Der Kanton hat das Kind endlich beim Namen genannt»

Im Kampf gegen die steigenden Ansteckungszahlen haben verschiedene Schweizer Kantone am Freitag neue Eindämmungsmassnahmen verkündet. So gilt neu etwa im Kanton Schaffhausen für Schülerinnen und Schüler eine Maskenpflicht im Unterricht. In Freiburger Restaurants gibt es nur noch Vierertische. In Luzern gilt ein Besuchsverbot in Spitälern und Altenheimen. Besonders deutlich griff gestern der Kanton Bern durch: Masken müssen teilweise auch im Freien angezogen werden. Profisportler dürfen nicht mehr vor Zuschauern spielen. Für Gastrobetriebe gilt eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr. Museen, Fitnesscenter, Bars und Clubs müssen ganz schliessen.