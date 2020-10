1 / 5 Die Urserner Kreisschule geht mit einer ägyptischen Schule eine neue Partnerschaft ein. Google Street View Den Kontakt vermittelt hatte der ägyptische Unternehmer Samih Sawiris. (Archivbild) Wikipedia Zwischen Uri und Ägypten gibt es viele weitere Anknüpfungpunkte. Natürlich ist dafür als erster Grund anzuführen, dass Sawiris in Andermatt ein grosses Ressort mit Ferienwohnungen, Luxushotels und Golfplatz baute. https://www.thechediandermatt.com/

Darum gehts Am Donnerstag teilte die Urner Bildungsdirektion mit, dass eine neue Partnerschaft zwischen der Kreisschule Ursern und der Schule in El Gouna zustande gekommen sein.

Schüler sollen sich beispielsweise virtuell austauschen und gemeinsam an einem Projekt arbeiten.

Um Ideen für die Umsetzung zu sammeln, trafen sich im August alle beteiligten Lehrpersonen in Andermatt.

So zeigte das Haus für Kunst Uri schon 2009 die Ausstellung «Im Schatten der Pyramiden», wo 23 Schweizer Künstler zeigten, was sie in Ägypten geschaffen haben. Ein Schweizer Blick auf Sawiris Heimat also. Weiteres Beispiel für die urnerisch-ägyptische Beziehung: Im Frühling 2020 wurde Sawiris Urner Ehrenbürger.

Und nun wurden neue Details über eine weitere Beziehung zwischen dem Wüstenland und dem Bergkanton bekannt: Der Kanton Uri hatte 2019 die Kooperation mit der Schule in El Gouna am Roten Meer in Ägypten beschlossen. Den Kontakt zwischen der Schule und dem Kanton vermittelte der ägyptische Investor Samih Sawiris. Am Donnerstag teilte die Urner Bildungsdirektion nun mit, dass eine neue Partnerschaft zwischen der Kreisschule Ursern, der Schule für Andermatt, Hospental und Realp, und der Schule in El Gouna zustande gekommen sei.

Schule am ägyptischen Meer und Schule in Urner Alpen machen zusammen Projekte

So sei unter anderem denkbar, dass sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig vorstellten, sich virtuell austauschten oder an einem gemeinsamen Projekt arbeiten würden. Um Ideen für die konkrete Umsetzung zu sammeln und um sich gegenseitig kennenzulernen, trafen sich im August alle beteiligten Lehrpersonen in Andermatt.

Der Unterricht orientiere sich sowohl in Ursern als auch in El Gouna am Lehrplan 21, heisst es weiter. Die Unterrichtssprache sei an beiden Orten mehrheitlich Deutsch.