Ein nicht genannter Spieler des FC Basel wurde am Samstagabend positiv auf das Coronavirus getestet. «Nach Rücksprache mit dem kantonsärztlichen Dienst begibt sich die komplette erste Mannschaft inklusive Staff per sofort in Quarantäne, dies, weil der Spieler am Mannschaftstraining teilnahm», lässt der FCB mitteilen.

Neuer Termin Anfang November?

Die Pandemie trifft innerhalb von drei Monaten zum zweiten Mal den Klassiker. Bereits im Juli hatte es vor der Partie in Basel einen Corona-Fall gegeben, damals beim FCZ. Mirlind Kryeziu war positiv getestet worden, ein Grossteil der Zürcher hatte sich in Quarantäne begeben müssen.

Damals stand die Liga terminmässig so unter Druck, dass der FCZ in Basel mit einer Rumpf-Elf, gespickt mit U21-Spielern, antreten musste – und 0:4 unterging.

Nicht der erste Basler Fall

Der aktuelle Corona-Fall beim FCB ist nicht der erste bei den Baslern. Anfangs Woche meldeten sie, dass Samuele Campo positiv auf Covid-19 getestet worden war und sich in Quarantäne begeben musste. Und am Donnerstag folgte die Meldung, dass auch Konstantinos Dimitriou positiv ist. Der 21-Jährige besuchte seine Familie in Griechenland und war am Dienstagabend in die Schweiz zurückgekehrt. Vor Wochen hatten sich mit Eray Cömert und Arthur Cabral zwei weitere Spieler mit Corona angesteckt.