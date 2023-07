Gossau SG: «Der Kleine hat die Nacht leider nicht überstanden»

1 / 6 Zurzeit werden vermehrt Jungvögel gefunden, die aus dem Nest gefallen sind oder erste Flugversuche gewagt haben. privat So fand kürzlich auch der Nachbarsjunge von Anja einen einsamen Jungvogel in Gossau SG, der dann in einem Balkonkistchen Unterschlupf bekam. privat Die Hochsaison bei den Wildvögeln spürt auch die Wildvogelpflegestation des Walter Zoos. Walter Zoo

Das ist die Situation

Zurzeit ist Hochsaison bei den Wildvögeln. Es werden vermehrt Jungvögel gefunden, die aus dem Nest gefallen sind oder erste Flugversuche gewagt haben. So fand kürzlich auch der Nachbarsjunge von Anja einen einsamen Jungvogel in Gossau SG. «Die Eltern des Vögelis waren ganz aufgeregt», sagt Anja gegenüber 20 Minuten. Sie habe das Vögeli dann wieder auf einen Baum gesetzt, da in der Gegend viele Katzen unterwegs seien. «Der Kleine ist aber immer wieder runtergefallen», so Anja.

Dann habe sie ein Balkonkistchen zur Hälfte mit Erde gefüllt und auf dem Balkon, in der Nähe des Vogelnests platziert. Den Findling habe sie darin untergebracht und zudem etwas Futter und Wasser hineingestellt. Es habe nicht lange gedauert, bis ihn seine Eltern gefunden hätten. «Obwohl die Eltern zum Vogel zurückgekehrt sind, hat der Kleine die Nacht leider nicht überstanden», so die Gossauerin.

Auch die Wildvogelpflegestation des Walter Zoos Gossau hat alle Hände voll zu tun. «Zurzeit kümmern wir uns um 85 Vögel», so Andrea Wüst, Tierpflegerin der Wildvogelpflegestation. Mehr als zwei Drittel seien Jungvögel, die ihre volle Betreuung benötigten. «Wir setzen alles daran, sie mit der Fütterung und der medizinischen Versorgung optimal auf das Leben in der freien Wildbahn vorzubereiten», so Wüst.

Diese Vögel brauchen Hilfe

Wenn man einen Jungvogel finde, müsse zuerst festgestellt werden, ob der Vogel auch wirklich Hilfe benötige. Bei den Jungvögeln werde zwischen Ästlingen und Nestlingen unterschieden. Ästlinge trainierten ihre Flugmuskulatur mit Hüpfen und Flattern. «Dabei erwecken sie manchmal den Anschein, dass sie verletzt und flugunfähig sind», so die Tierpflegerin. Diese Vögel bräuchten jedoch keine Hilfe.

Anders sehe es bei den Nestlingen aus. Diese seien entweder nackt oder mit Daunenfedern eingekleidet. «Sie können sich selbst nicht auf den Beinen halten und bewegen sich wenig», sagt Wüst. Da Nestlinge ohne ihre Eltern nicht überleben könnten, seien sie auf Hilfe angewiesen.

So reagierst du richtig Falls du sein ursprüngliches Nest findest, kannst du ihn wieder hineinsetzen.

Ansonsten solltest du den Jungvogel aus einiger Entfernung eine bis drei Stunden beobachten.

Kehren seine Eltern nach der Beobachtungszeit nicht zurück, setze ihn in eine Kartonschachtel, die mit Zeitungspapier ausgelegt ist.

Füttere den Vogel nicht.

Wende dich telefonisch an eine regionale Wildvogelpflegestation – sie helfen dir, welche weiteren Schritte notwendig sind.

In der Wildvogelpflegestation St. Gallen werden verletzte oder verwaiste Vögel aufgenommen und gepflegt. 20min/Marion Alder

Darauf ist zu achten

Wildvögel seien es nicht gewöhnt, angefasst oder gehalten zu werden. Laut Wüst reagieren sie mit Abwehrreaktionen, die je nach Vogelart auch zu Verletzungen führen können. «Man sollte den Vogel so kurz wie möglich in der Hand halten, um Stress zu reduzieren», so Wüst. Laut ihr ist der Geruch der Hände dabei kein Problem: «Vögel nehmen ihren Nachwuchs auch an, wenn er kurz in menschlichen Händen gewesen ist.»