Oberhelfenschwil SG – «Der kleine Junge hat geweint und das Mädchen hat geschrien»

Die Tragödie, die sich am Donnerstagmorgen in Oberhelfenschwil SG abgespielt hat, hinterlässt die Anwohner und Anwohnerinnen in einem Schockzustand.

In Oberhelfenschwil SG ist es in der Nacht auf Donnerstag zum Vollbrand eines Einfamilienhauses gekommen, bei dem zwei Personen ums Leben kamen. Dabei dürfte es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von 50 und 46 Jahren handeln, die Identität der im Haus vorgefundenen Leichen ist aber noch nicht bestätigt. Ihre beiden Kinder im Alter von zwölf und 14 Jahren konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Fassungslosigkeit und Bestürzung bei den Dorfbewohnenden

Die verstorbenen Eltern waren im Dorf bekannt. So auch bei Gemeindepräsident Toni Hässig. «Ich war tief traurig, als ich erfuhr, dass die beiden vermisst werden. In einem so kleinen Dorf ist ein solcher Vorfall etwas völlig Unfassbares», sagt Hässig auf Anfrage von 20 Minuten. Bei den Eltern habe es sich um ins Dorf integrierte und geschätzte Menschen gehandelt. «Sie waren stark am gesellschaftlichen Leben beteiligt», so Hässig.