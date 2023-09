Wenn Schnecken husten, gibts am Ende Zombie-Ameisen

Dass Parasiten die Natur kapern, um weiter zu kommen, ist spätestens seit der Streamingserie «The Last of Us» bekannt. Ein kleiner, gehirnverändernder Egel treibt die Manipulationen aber auf die Spitze.

Der Kleine Leberegel (Dicrocoelium dendriticum) ist winzig klein. Trotzdem kommt der Parasit in seinem Leben weit herum – mithilfe anderer Tiere, die seinen Kaper-Vorhaben nichts entgegensetzen können. Die von ihm «zombifizierten» Ameisen bezahlen dafür sogar mit ihrem Leben. Das weckt Erinnerungen an den Zombiepilz aus der Streamingserie «The Last of Us», der im echten Leben nicht Menschen, sondern Ameisen befällt.

Dafür nutzt der Egel die Ameisen

Der Leberegel manipuliert das Verhalten von Ameisen, um seine Verbreitung zu fördern. Dabei gehen die Egel noch raffinierter vor als bisher gedacht. Wie Forschende im Fachjournal «Behavioral Ecology» schreiben, zwingen die Parasiten die Ameisen dazu, nur in der Morgen- und Abenddämmerung auf Grashalme zu klettern und sich dort festzuklammern, um dann von Weidetieren wie etwa Kühen, Schafen und Hirschen gefressen zu werden.

Was bringt das?

Ganz geklärt ist das noch nicht. Aber die Forschenden vermuten, dass der Leberegel auf diese Weise seine Chancen maximiert, von den Weidetieren gefressen zu werden und so einen neuen Wirt zu finden. Diese sind bei kühleren Temperaturen und in der Dämmerung am aktivsten, während sie in der Mittagshitze meist ruhen. Gleichzeitig kann die pralle Sonne die Zombie-Ameise überhitzen und töten, was der Saugwurm verhindern möchte.

«Es ist beeindruckend, dass der Parasit die Ameise sogar dazu bringen kann, am Grashalm wieder hinunterzukriechen, wenn es zu heiss wird», so Brian Lund Fredensborg, einer der an der Studie beteiligten Forschenden. Es sei sogar «ziemlich klug».

So lief die Studie ab

Schnecke, Husten, Schleim: So kommt der Egel in die Ameise

Dicrocoelium dendriticum dringt nicht aktiv in die Ameisen ein, sondern lässt sich ganz bequem in die Ameisen einbringen: von Schnecken. Die nehmen die Egeleier mit dem Kot von infizierten Weidetieren auf. Den fressen sie nämlich. In den Schnecken schlüpfen dann die Parasiten und wachsen zu Larven heran. Aus dem Schneckenkörper heraus kommen sie, indem sie diese zum Husten bringen. Dann nämlich würgen die Schnecken Schleimklumpen hoch, in denen sich die Parasiten befinden.

Die Ameisen wiederum lieben diese Klumpen und fressen sie. Und damit die Leberegel, die sie dann die Grashalme hochkrabbeln lassen.

Darum müssen es die Egel in die Weidetiere schaffen

Ohne sie können die Leberegel nicht überleben. Sie müssen in die Weidetiere gelangen, um sich dort vom Blut ihrer Leber zu ernähren. Nur so können sie wachsen und selbst Eier legen, die dann wieder mit dem Kot von Rindern und Schafen ausgeschieden werden und den Lebenszyklus der Egel neu beginnen lassen. Für die vom Egel befallenen Weidetiere ist der Parasitenbesuch problematisch: Sie können Leberschäden erleiden, da sich der Parasit in der Leber und den Gallengängen des Wirts bewegt.

Parasiten auch für Menschen ein Problem

Auch für Menschen können verschiedene Schmarotzer ein riesiges Problem darstellen: Vor allem Schwangere sollten sich vor dem Erreger Toxoplasma gondii fernhalten. Dieser kann in Katzenklos aufgelesen und auf das ungeborene Kind übertragen werden. Ein Risiko besteht auch für Nicht-Schwangere: Ihr Verhalten kann deutlich beeinflusst werden. Mit dem Parasiten sollen 30 Prozent der Weltbevölkerung infiziert sein.

Exotischer – und tödlicher – sind da Parasiten wie Naegleria fowleri. Die Amöbe führt zu Entzündungen des Gehirns (Primäre-Amöben-Meningoenzephalitis) und kann dieses auch zerstören. Eine Infektion mit der Amöbe ist sehr selten, die Sterblichkeit liegt jedoch bei über 97 Prozent.

Mitunter kann es Jahre dauern, bis ein Parasit entdeckt wird: Das ist vor allem bei Würmern so. Diese können zum Beispiel über rohen Fisch in unseren Körper kommen.

Neben bekannten Vertretern wie dem Fuchsbandwurm, der sich erst Jahre nach der Aufnahme bemerkbar macht, gibt es auch unbekanntere – und damit schwererer zu identifizierende – Kandidaten. Bei Tess Swift aus Australien war der Erreger erst nach sieben Jahren identifiziert: Sie hatte sich in den Phuket-Ferien Gnathostomiasis eingefangen.

