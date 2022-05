Dominik Egli: Der Kleinste der Nati zeigt sein Können auf der grossen WM-Bühne

Er ist der Unscheinbarste in der Nati, der kleinste Spieler im Team von Patrick Fischer. Dass er mit seiner Körpergrösse von 1,74 m meist im Nachteil ist, das kennt Dominik Egli. Es begleitet ihn bereits seine ganze Karriere. Damit kann der Ostschweizer umgehen: «Ich muss deshalb cleverer spielen, immer einen Schritt vorausdenken. Ich kann nicht blind in die Ecke fahren und denken, ich komme easy wieder raus, wenn ein Zwei-Meter-Turm anrauscht. Damit musste ich aber schon vor der WM auskommen.»

In Finnland bestreitet der Davos-Verteidiger nun seine erste WM – neben Egli sind auch Sandro Aeschlimann, Andrea Glauser, Calvin Thürkauf und Marco Miranda zum ersten Mal dabei. Eglis Debüt ist bisher geglückt, die Nati hat gegen Italien und Dänemark zweimal gewonnen. Nervös war Egli vor seinen ersten WM-Spielen nicht, etwas angespannt jedoch schon. Die Vorfreude war hingegen gross: «Man will es unbedingt geniessen, da kann man auch mal übermütig werden, weil man alles zeigen will, was man kann.»