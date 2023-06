Lexus LBX: Das Mini-Hybrid-SUV bringt Luxus auf kleinem Raum

Für Lexus ist die Erweiterung der Modellpalette nach unten ein Durchbruch. So zumindest lässt sich der Name des neuen City-SUV interpretieren: Die Buchstaben LBX stehen nämlich für Lexus Breakthrough Crossover und sollen für einen Wendepunkt für die Marke in Europa stehen. Denn obwohl die Japaner in Übersee sehr erfolgreich sind, dümpeln die Verkäufe in Europa auf sehr bescheidenem Niveau vor sich hin. Selbst in der Schweiz, wo gerne teure Luxus-Brands gekauft werden, ist Lexus eine Randerscheinung: Im vergangenen Jahr konnten die Japaner hierzulande nur 160 Autos verkaufen – damit sind sie weit entfernt von etablierten Premium-Marken wie Audi, BMW oder Mercedes, die je rund 6500 Autos absetzen konnten.