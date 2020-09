Das Weihnachtsforum auf dem Kapellplatz findet trotz Corona statt, wie das OK am Mittwoch mitteilte.

Auch wenn sich die Temperaturen momentan anders anfühlen: Die kalte Jahreszeit kommt schon bald. Weihnachtsmärkte, wie etwa das internationale Weihnachtsforum Venite auf dem Kapellplatz in Luzern (Bild), haben es dieses Jahr wegen Corona schwer.

Reihenweise fallen Veranstaltungen Corona zum Opfer , auch vor Weihnachtsmärkten macht Corona nicht Halt . Bereits abgesagt im Kanton Luzern der Christchindlimärt in Willisau sowie der Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz in der Stadt Luzern. Auf dem Kapellplatz soll jedoch besinnliche Stimmung aufkommen. Das internationale Weihnachtsforum Venite, das jährlich auf dem Platz stattfindet, soll es auch dieses Jahr geben – wenn auch in reduzierter Form: Auf dem Kapellplatz wird es nur einen einzigen Stand haben.