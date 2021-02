Einen Tag vor der Tat kam N. R. in eine psychiatrische Klinik – am Tattag wurde er entlassen.

Der 22-jährige N. R. erstach am Dienstagabend in einem Einfamilienhaus in Wilchingen SH seine Grossmutter. Er hat sich danach in Lottstetten (D) das Leben genommen. Einen Tag vor der Tat kam er in eine psychiatrische Klinik, wurde in der Nacht aber wieder entlassen.