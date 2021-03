Ritterkämpfe : «Der Klub Bern ist seit Jahren die stärkste Marke in unserem Sport»

In der Sportart Buhurt kämpfen Männer und Frauen in Ritterrüstungen mit Schwertern gegeneinander. Der beste Klub der Szene kommt aus Russland und trägt das Wappen des Kantons Bern. Ein Vertreter erzählt, wie es dazu kam.

1 / 12 Der Klub Bern beschäftigt sich intensiv mit der Schweizer Geschichte. Dazu gehören auch Ritterkämpfe. Die Mitglieder reisen immer wieder nach Bern, um sich die Stadt und den Kanton anzusehen. Ein Kämpfer des russischen Clubs Bern während eines Kampfes. Buhurt League

Darum gehts Bei der Kampfsportart Buhurt geht es darum, seine Gegner mit Schild und Schwert auf die Knie zu zwingen. Die Sportart wird auf der ganzen Welt praktiziert.

Eine der bekanntesten Clubs kommt aus Russland und trägt das Wappen des Kantons Bern.

Der Manager des Klubs erklärt, wie es dazu kam.

Auf der ganzen Welt bekämpfen sich Männer und Frauen in Ritterrüstungen mit echten, aber ungeschärften Waffen aus dem Mittelalter. Die hierzulande relativ unbekannte Sportart namens Buhurt erfreut sich gerade in Osteuropa grosser Beliebtheit. Der erfolgreichste und bekannteste Klub der Szene kommt aus Russland und nennt sich HC Bern. Die Kämpferinnen und Kämpfer tragen dabei die Farben und das Wappen des Schweizer Kantons und beschäftigen sich in ihrer Freizeit intensiv mit der Berner Geschichte.

« Der Klub Bern wurde im Oktober 2002 von einer Gruppe historischer Reenactors aus Moskau und Sankt Petersburg gegründet », sagt Artem Vasilev, Manager des Vereins. Als Reenactment wird die Inszenierung konkreter geschichtlicher Ereignisse in möglichst authentischer Art und Weise bezeichnet. « Der Klub beschäftigt sich mit der Nachstellung d es mittelalterlichen Lebens in Bern , der Zivilkleidung von Schweizer Männer n und Frauen im 14 und 15 Jahrhundert und mit der Nachstellung der Rüstungen und Waffen der Berner Miliz i n den Schlachten von Laupen , Sempach und Nancy», erklärt Vasilev. Auch die Ritterkämpfe gehören zu den Aktivitäten des Klubs. «Der K lub Bern ist seit vielen Jahren die stärkste Marke in unserem Sport . »

Liebeserklärung an die Schweiz

Doch was hat die Gründer dazu bewegt, sich ausgerechnet mit der Geschichte Berns zu beschäftigen? Dies hat laut Vasilev mehrere Gründe: «Einerseits waren die Schweizer im 14 und 15 Jahrhundert für ihre ausgezeichnete Infanterie bekannt , was wir natürlich sehr spannend finden. Zum anderem haben wir grosses Interesse daran, die Schweizer Kultur und den Lebensstil des Volkes zu dieser Zeit nachzuspielen.» Ausserdem habe es zum Zeitpunkt der Gründung noch keinen Verein gegeben, der sich mit der Schweizer oder Berner Geschichte auseinandersetzte.

Das Interesse der Russen an der Schweizer Hauptstadt nahm über die Jahre stets zu: « Am Anfang hatte der Klub acht Mitglieder, momentan sind es über 200 .» Und diese würden auch regelmässig nach Bern reisen: « Unser e Vertreter ha ben die Schweiz schon viele Male als Tourist en besucht . Wir lieben die Schweiz und kehren immer gerne in das Land zurück, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. »