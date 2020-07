Sané bei den Bayern

Der Königstransfer steht vor dem Abschluss

Leroy Sané absolviert in München die Medizinchecks. Am Donnerstag soll der Wechsel des deutschen Nationalspielers von Manchester City zu den Bayern perfekt werden.

Sané ist auch in der deutschen Nationalmannschaft ein sicherer Wert.

Vor einem Jahr klappte es nicht, danach wurde monatelang spekuliert. Nun scheint beim Königstransfer des FC Bayern alles ganz schnell zu gehen. Am Mittwochabend landete Leroy Sané mit einem Privatjet in München: Teil eins des obligatorischen Medizinchecks. Die Fortsetzung erfolgte am Donnerstagmorgen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Und dann dürfte die Verkündung des Wechsels von Manchester City zum alten und neuen deutschen Meister wohl auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.