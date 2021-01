Einer der letzten Auftritte von Josip Drmic im Trikot der Schweizer Nati: Beim Spiel um Platz 3 im Finalturnier der Nations League verschiesst der Stürmer gegen England. Video: SRF

Darum gehts Josip Drmic steht seit Juli 2019 beim englischen Club Norwich City unter Vertrag.

Der Verein stieg mit dem 28-Jährigen Schweizer in die 2. Liga ab. Danach wurde Drmic aussortiert.

In einem ausführlichen Interview spricht der ehemalige Nati-Stürmer über den Traum von seiner Rückkehr in die Bundesliga und die Schweizer Nationalmannschaft.

Er spielte für die Schweiz an den Olympischen Spielen 2012 in London, gehörte zum WM-Kader der Nati 2014 und 2018, spielte in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und den Hamburger SV: Josip Drmic. Doch nachdem die Fohlen 2019 den auslaufenden Vertrag mit dem damals 27-Jährigen nicht verlängerten, wechselte Drmic in die Premier League zu Norwich City. Eine Entscheidung, die die Karriere des Fussballers ins Stocken bringen sollte.

Im Sommer des letzten Jahres wurde der Stürmer in die Juniorenabteilung, die U-23 des Clubs abgeschoben, nachdem er zuvor zu 21 Einsätzen gekommen war und den Abstieg des Clubs in die Zweitklassigkeit auch nicht verhindern konnte. Allerdings war auch Drmic in der Juniorenauswahl kein langer Aufenthalt vergönnt, nach zwei Spielen wurde er aussortiert. Gegenüber der «Bild» sagte Drmic nun in einem ausführlichen Interview, dass ihm weder Trainer Daniel Farke noch Sportdirektor Stuart Webber einen Grund für seinen Rausschmiss nannten. «Der Kontakt zu den Profi-Kollegen wurde mir untersagt, ich musste mich sogar in einer separaten Kabine für die aussortierten Spieler umziehen. Dort sass ich oft ganz alleine.»

«Ich war nur noch der Unerwünschte»

Er habe sich nicht hängen lassen, habe nie daran gedacht, alles hinzuschmeissen. «Nur noch trainieren zu können, war verdammt hart und irgendwann habe ich diese Situation nicht mehr ausgehalten. Ich war nur noch der Unerwünschte, wurde als Profi nicht mehr akzeptiert.»

Deshalb bat er die Verantwortlichen darum, in die Heimat, in die Schweiz fliegen und sich dort fit halten zu dürfen. «Ich trainiere zweimal pro Tag, mit Ball und ohne Ball, im Gym und auf der Tartanbahn. Mal quälte ich mich die Berge hoch, mal laufe ich im Wald.» Er fühle sich wie ein Boxer, der sich auf einen grossen Kampf vorbereite. «Mein ganzer Fokus ist auf den Moment ausgerichtet, an dem ich bei einem neuen Club wieder angreifen und mich zeigen kann. Diesen Augenblick sehne ich herbei.»

Der Traum von der Rückkehr

Der «Bild» sagte Drmic auch, dass er tolle Erinnerungen an seine Zeit in der Bundesliga habe und vor allem Borussia Mönchengladbach «ewig einen Platz in meinem Herzen» haben werde. Doch auch wenn eine Rückkehr ein Traum für den 28-Jährigen sei, bleibe er realistisch. «Egal, ob Deutschland, England, Italien, ich will einfach nur zurück auf den Rasen, will mich wieder mit anderen messen.» Während er immer wieder vor seinem inneren Auge den Moment des Torschusses durchspiele, versuche er sich auch abzulenken. Und lerne gerade selbst, Songs zu produzieren. Erst im Juni 2020 hatte er seine zweite Single veröffentlicht.