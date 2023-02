SBB: Trotz Billettkauf Ärger mit dem Kontrolleur

1 / 3 Da die Zugreisende das Billett nicht auf ihren Namen gelöst hatte, musste sie eine Busse bezahlen. 20min/Celia Nogler Der Kontrolleur meinte, sie könne froh sein, dass er sie nicht wegen Identitätsdiebstahls bei der Polizei anzeigte. (Symbolbild) 20min/Celia Nogler Die SBB will mit der Personalisierung der E-Tickets Missbrauch verhindern. (Symbolbild) 20min/Marco Zangger

Darum gehts Eine Zugreisende löste ihr Billett aus Versehen auf den Namen ihres Mannes.

Der Kontrolleur verhängte ihr deshalb eine Busse.

Die E-Billetts sind personalisiert – SBB möchte so Missbrauch verhindern.

Es war eine Zugfahrt, die viel Geld und Emotionen gekostet hat. Als Léandra* letzte Woche mit ihrer Tochter von Neuchâtel nach Lausanne reiste, blieb der Kontrolleur an ihren Billetten hängen. «Ich hatte sie doch vor der Abfahrt des Zuges gekauft», beteuerte sie. Da Léandra ihr Billett nicht besonders oft online kauft, unterliefen ihr dabei gleich zwei Fehler, wie 20 Minutes berichtete.

Zunächst bezahlte sie ihren eigenen Fahrschein per Twint. Léandra teilt das Konto mit ihrem Mann und bemerkte nicht, dass auf ihrem Billett der Name ihres Mannes stand. Als sie dann ihrer Tochter half, das Billett zu lösen, war diese mit dem Namen ihres Bruders eingeloggt. Also stand auch auf diesem Billett der falsche Name.

«Ich habe mich so geschämt»

«Der Kontrolleur hielt uns für Betrügerinnen und erteilte uns eine Lektion: Er meinte, dass wir keine gültige Fahrkarte hätten und wir entweder eine neue kaufen oder eine Geldstrafe zahlen müssten. Er fügte hinzu, dass wir froh sein könnten, dass er uns nicht wegen Identitätsdiebstahls bei der Polizei anzeigte. Alle Passagiere starrten uns an, es war schrecklich. Ich habe mich so geschämt», erzählt Léandra, die bereit gewesen wäre, ihr Familienalbum zu zeigen, um ihre Gutgläubigkeit zu bezeugen. «Ich bin schon unter ähnlichen Bedingungen kontrolliert worden, ohne Probleme zu bekommen, und viele Leute, denen ich davon erzählt habe, tun das Gleiche», fügt sie hinzu.

Hattest du auch schon Ärger bei der Billettkontrolle? Ja, ich habe gefühlt ständig «Lämpe». Ab und zu kommt das schon vor, ja. Nein, das ist mir noch nie passiert.

Die Freiburgerin war schockiert und ging zum Schalter. Dort wurde ihr gesagt, dass man, obwohl sie tatsächlich im Unrecht sei, toleranter mit ihr hätte sein können und dass sie die Bussgeldstelle anrufen könne. Diese würde ihr sicherlich entgegenkommen. Als Léandra das tat, lief sie aber gegen eine Wand: Man war zwar bereit, den Zuschlag für Fahrkarten mit falschem Namen zu streichen, das Bussgeld müsse sie aber trotzdem bezahlen.

Missbrauch will verhindert werden

Auf Anfrage erklärte sich die SBB bereit, den Betrag teilweise zurückzuzahlen. «Wir bedauern das Missgeschick, das dieser Kundin passiert ist. Wir haben Kontakt mit ihr aufgenommen, um ihr eine kommerzielle Geste anzubieten», antwortet Sabine Baumgartner, Sprecherin der SBB.

Sie erinnert jedoch an die Richtlinie: «E-Tickets sind persönlich und nicht übertragbar, nur gültig in Verbindung mit einem Identitätsausweis.» Dies sei bei am Schalter gekauften Tickets nicht der Fall, da sie auf Wertpapiere gedruckt seien, die nicht reproduziert werden könnten. Dagegen könnten Online-Fahrkarten auf weissem Papier oder Screenshots von mobilen Fahrkarten übertragen werden. «Um einen solchen Missbrauch zu verhindern, sind Online- und Handytickets personalisiert.»

Kein Einzelfall

Das Ausmass von Léandras Missgeschick mag überraschend sein, die Richtlinie gibt es aber schon lange und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Schweiz. Der Fall von Léandra war nicht der erste dieser Art: 2018 erhielt ein 15-Jähriger in der Lausanner Metro eine Strafe von 340 Franken für ein SMS-Ticket, das sein Vater gekauft und verschickt hatte, weil er kein Guthaben mehr auf seinem Handy hatte. Bereits 2017 hatten zwei Fahrgäste, von denen einer dem anderen einen Gefallen tun wollte, indem er ihm zusätzlich zu seinem Generalabonnement sein Ticket kaufte, eine Geldstrafe erhalten, die sie aber schliesslich aufgrund der «kommerziellen Flexibilität» der SBB abwenden konnten.