Ticketautomat streikte, Schalter zu – Reisende gebüsst

Zwei Passagiere versuchten alles, um am Bahnhof Monthey ein Ticket für den Zug Aigle zu lösen, doch nichts klappte und sie bestiegen den Zug ohne. Prompt wurden sie gebüsst. «Eine Ungerechtigkeit», finden die beiden.

Billettautomat streikt, Schalter zu : «Der Kontrolleur schrie uns an und büsste uns – ich fühlte mich erniedrigt»

1 / 2 Dieser Automat weigerte sich, den Reisenden Tickets auszustellen. jbm Obwohl sie alles richtig machten und nichts dafür konnten, wurden die Reisenden gebüsst. 20min/Marvin Ancian

Darum gehts Zwei Zugspassagiere schafften es am Bahnhof Monthey nicht, ein Ticket nach Aigle zu lösen: Der Schalter war geschlossen und der Automat funktionierte bei beiden nicht.

Der Kontrolleur im Zug glaubte ihnen aber nicht und verhängte Bussen.

Nun müssen sie sich bemühen, bei der Betreibergesellschaft TPC «entlastet» zu werden.

Zwei Zugspassagiere hatten am Bahnhof in Monthey VS beide das selbe Problem: Sie wollten im Zug der Transports publics du Chablais (TPC) nach Aigle fahren, konnten aber kein Ticket lösen: Der Schalter war geschlossen und der Automat weigerte sich, für sie ein Billett auszuspucken: Weder mit Kreditkarte noch mit Cash ging etwas, auch mit der Bezahl-App Revolut kamen sie nicht weiter, wie 20 Minuten berichtet.

Also stiegen die beiden Fahrgäste, die sich nicht kannten – ein Mann und eine Frau – in den Zug und meldeten sich beim Zugspersonal. «Der Kontrolleur wollte uns aber nicht glauben und hat uns angeschrien. Ich fühlte mich erniedrigt», so die Frau. Beide erhielten trotz Proteste eine Busse.

Anschliessend fochten beide die verhängte Busse über ein entsprechendes Formular auf der Website der TPC an, doch das Unternehmen ist der Ansicht, dass sein Automat einwandfrei funktioniert habe: Zum «Beweis» führte die TPC ein Ticket an, das der Automat in der selben Stunde ein Ticket verkauft habe.

«Im Grunde hat man uns nicht zahlen lassen»

Der Revolut-Auszug des Reisenden, den er an die TPC weitergeleitet hatte, zeigte für diese Transaktion «technical error»an, obwohl er vorher und nachher problemlos damit einkaufen konnte. «Das ist sehr frustrierend. Ich habe den Beweis für den Fehler, aber keine Möglichkeit, ihn geltend zu machen. Im Grunde hat man uns nicht zahlen lassen – man hat uns gebüsst und uns die Möglichkeit verweigert, uns zu verteidigen», fasst der Waadtländer zusammen. Beruflich ist der Mann Spezialist für neue Technologien und weigert sich aus Sicherheitsgründen, eine Kreditkarte mit seinem Mobiltelefon zu verbinden, so dass die SBB-App für ihn nicht in Frage kam.

Bist du im Zug auch schon gebüsst worden? Ja, aber zu Recht: Ich bin schwarz gefahren. Ja, obwohl ich alles versuchte, ein Ticket zu lösen. Ja, aber es war ein Fehler – die Busse wurde aufgehoben. Nein, das ist mir noch nie passiert.

«Wenn der Kontrolleur die Panne sofort feststellen kann, büsst er den Kunden in der Regel nicht», heisst es dazu von Seiten der TPC. «Andernfalls generiert er ein Protokoll und weist den Kunden an, dem Kundenservice zu schreiben. Dieser führt dann eine Kontrolle durch. Im Falle einer tatsächlichen Panne wird die Geldbusse aufgehoben.» Wenn allerdings nur der Kartenleser defekt sei und der Münzmechanismus funktioniere oder umgekehrt, werde nicht davon ausgegangen, dass er defekt sei.

Jean Tschopp, Leiter Beratung und Jurist beim Westschweizer Konsumentenschutz, verteidigt die Reisenden: «Der Automat funktionierte nicht. Die Fahrgäste taten das, was man von ihnen erwarten konnte, indem sie sich sofort nach dem Einsteigen an das Personal wandten. Das Personenbeförderungsgesetz erlaubt es Fahrgästen ohne Fahrschein, die Streichung des Zuschlags bzw. der Geldstrafe oder zumindest eine Reduzierung des Betrags zu verlangen, wenn sie sich sofort melden.» Seiner Meinung nach müsste die TPC die verhängten Bussen zurücknehmen.