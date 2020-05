Pfeffingen BL

Kran kippt um und stürzt auf Tiefgarage

In Pfeffingen ist am Montag ein Lastwagen mit einem Kran umgekippt und auf eine Tiefgarage gestürzt. Verletzt wurde niemand.

«Auf einmal hörte ich ein lautes Krachen. Ich wusste, das kann nur der Kran sein», so ein Leser-Reporter. Am Montagnachmittag konnte er von seinem Garten aus in Pfeffingen BL beobachten, wie sein Nachbar einen Lastwagen mit einem kleinen Kran zu sich nach Hause bestellt habe. Laut Leser-Reporter hätte der Kran einen grossen Sack mit Substrat für die Pflanzen auf die Dachterrasse hochheben sollen.