Panzertreffen in Bürglen TG: «Der Krieg in der Ukraine findet sowieso statt»

Das Treffen sorgte wegen des Krieges in der Ukraine bei einem News-Scout sowie bei Politikern für Unmut.

In Bürglen im Kanton Thurgau findet seit Donnerstag das Panzertreffen statt.

Seit Donnerstag und bis und mit Samstag sind in der Kiesgrube des Kieswerks Strabag in Bürglen TG diverse Panzer der Schweizer Armee zu sehen. Nach einer vierjährigen Pause findet dort nämlich das Panzertreffen wieder statt. Dass der Anlass trotz des Krieges in der Ukraine durchgeführt wird, hat bei einem News-Scout sowie bei Politikern für Unmut gesorgt (20 Minuten berichtet).