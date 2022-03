Hilfsorganisation erzählt : Der Krieg in der Ukraine macht es für andere Spendenaktionen schwieriger

Wegen der grossen Solidarität gegenüber Ukrainerinnen und Ukrainern ist es momentan schwieriger für andere Anliegen, Spenden zu sammeln. Doch der Optimismus bleibt.

Durch den starken Fokus auf den Krieg in der Ukraine können andere Spendenaktionen schnell untergehen. Das bestätigt unter anderem die ZEWO, welche andere Stiftungen auf ihre Vertrauenswürdigkeit prüft. Eine Stiftung, die jetzt ihre Hauptspendensammelzeit hat, ist die Fastenaktion. In der Fastenzeit laufen dort die grössten Spendenaktionen an. Doch man bleibt optimistisch, dass andere Anliegen, wie etwa die Krisensituationen im Kongo oder Kolumbien, nicht vergessen gehen. Für eine genaue Prognose ist es aber noch zu früh, aber die Solidarität in der Schweiz ist generell gross.