Zweifelhafte Corona-Prognosen«Der Krieg ist noch nicht gewonnen»

Marcel Salathé hat mit seinem Optimismus Hoffnung in der Bevölkerung geschürt.

Insbesondere in der Grippesaison werde das Tracing noch schwieriger.

Christian Garzoni, Klinikleiter des Spitals Moncucco in Lugano, warnt vor logistischen Herausforderungen.

Die Zahlen bewegen sich im 400-Bereich, die Quarantäneliste wächst kontinuierlich an, Corona-Skepsis macht die Runde – und trotzdem strotzt Epidemiologe Marcel Salathé von Optimismus: «Es sieht gerade wirklich, wirklich gut aus», sagt er im Interview mit der SonntagsZeitung – einen Monat nachdem er die Pandemiebekämpfung heftig kritisiert hat. Er glaubt nun, dass wir bereits Anfang 2021 die Covid-19-Erkrankungen so weit in den Griff bekommen, dass sie nicht mehr schlimmer sind als eine Grippe. Darf man neue Hoffnung schöpfen – oder sind seine Aussagen reine Utopie?