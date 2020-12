Nigel Farage : «Der Krieg ist vorbei»

Nigel Farage, Präsident der Brexit-Partei, erklärt den Kampf für den Austritt Grossbritanniens als beendet. Der Austritt sei vielleicht nicht perfekt verlaufen, aber Boris Johnson habe getan, was er versprochen hatte.

Nigel Farage lobt Boris Johnson

Premierminister Boris Johnson werde als derjenige gesehen werden, der den Brexit vollzogen habe, sagte Farage in einem auf Twitter verlinkten Video. «Vielleicht nicht perfekt, aber dennoch: Er hat getan, was er versprochen hatte», so der Erz-Brexiteer anerkennend. Farage wittert, dass bei einigen Details, wie beispielsweise bei der Fischerei, nicht die reine Brexit-Lehre von der vollständigen Kontrolle angewandt wurde. «Aber im Grossen und Ganzen ist der Krieg vorbei.»