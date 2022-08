Jura: Der Lac des Brenets ist jetzt komplett ausgetrocknet

Bereits Anfang August war der See an der schweizerisch-französischen Grenze zu einem kleinen Rinnsal verkommen.

Bereits Im Juli musste wegen des tiefen Wasserstands die Schifffahrt auf dem See eingestellt werden. Wie das SRF berichtet, drohte der See in den letzten Jahren schon mehrere Male ganz auszutrocknen. Gemäss Messungen des Bundesamts für Umwelt sei der Pegel des Sees in den vergangenen Jahren siebenmal ausserordentlich tief gesunken. Im September 2018 war er bereits einmal komplett ausgetrocknet.