Am 19. Mai 1958 wurde der kleine «Kobold» (so die Übersetzung von «Sprite») im Berner Kursaal präsentiert, sogar noch kurz bevor die eigentlich Weltpremiere in Monaco stattfand. Die Berichterstattung setzte sofort und seitenweise ein, schliesslich konnte die Presse nicht jeden Tag über einen komplett neuen Sportwagen informieren.

Einfach und robust

Der wassergekühlte Vierzylindermotor aus dem Austin A35 sass, mit zwei SU-Vergasern versehen, unter einem komplett bis zur Windschutzscheibe hochschwenkbaren Karosserievorderteil, 42,5 Pferdestärken wurden via Vierganggetriebe und Kardanwelle an die Hinterräder geliefert. Als richtiger Roadster wurden die Seitenscheiben nur bei schlechtem Wetter montiert und das Dach bestand aus Kunststoffelementen und separat aufzuspannendem Gestänge.

Minimalismus mit Mehrwert

Passt man als 1,83 Meter langer Mensch überhaupt in ein Auto, das nur rund 3,3 Meter lang und 1,35 Meter breite ist? Kein Problem, der Einstieg gelingt problemlos und innen sind die Platzverhältnisse besser, als man es aufgrund der zierlichen Dimensionen vermuten würde. Mit der rechten Hand dreht man den Zündschlüssel und lässt den Motor dann mit einem Startzug seine Arbeit aufnehmen. Natürlich ist der Vierzylinder kein Leisetreter, aber zum kleinen Sportwagen passt sein brummendes Naturell perfekt. Die Viergang-H-Schaltung gibt keine Rätsel auf, der erste Gang sollte nur im Stand oder mit Zwischengas eingelegt werden und ganz geräuschlos verrichtet das Getriebe seine Arbeit nicht immer. In Fahrt gibt es aber kaum Probleme und die sehr direkte Lenkung macht den kleinen Roadster unglaublich handlich. Der Blick über die Haube ist ein echtes Erlebnis, die Rundumsicht bei offenem Wagen komplett barrierefrei.

Noch selten hatten wir mehr Spass mit so wenig Auto und das lag zum Teil auch an den Passantinnen und Passanten, denen der herannahende Sprite mit seinem fröhlichen Froschgesicht fast immer ein Lächeln entlockt. So kann man heute nicht mehr verstehen, dass die Besitzer in den Sechzigerjahren die Motorhaube ersetzen und damit die Froschaugen verschwinden liessen. Heute sind es gerade die Exemplare der ersten Serie, die nur drei Jahre produziert wurden, welche die höchsten Bewertungen, die durchaus beim Vierfachen des damaligen Neupreises liegen können bei sehr gut erhaltenen Exemplaren, erreichen. Und spätestens der Blick über die Haube macht klar, warum das so ist.



Weitere Informationen, viele Bilder und Verkaufsliteratur sowie ein Tonmuster gibt es auf www.zwischengas.com.