Im Glacier Express von St. Moritz nach Zermatt

Start — St. Moritz

Mitten in der Oberengadiner Bergwelt trifft sich die internationale High Society zum Wintersport oder für hochkarätige Veranstaltungen im Pulverschnee. Von hier aus startet der Glacier Express Richtung Zermatt. Wer ein bisschen mehr Zeit mitbringt, macht einen Abstecher mit dem Bernina-Express zum gefrorenen Lago Bianco. Wenn das Eis trägt, dann sieht man auf dem See Fische durch die Wolken schwimmen.

Nächster Halt Filisur

Das Landwasserviadukt in der Nähe von Filisur ist nur eine von 291 Brücken auf der Strecke.

Rheinschlucht

Zuerst kam der Berg. Sieben Kubikkilometer Fels, Schutt und Geröll stürzten ins Tal und begruben den Vorderrhein. Dann kam der See, der sich 25 Kilometer weit das Tal hinauf staute. Das war vor fast 10’000 Jahren beim Flimser Bergsturz. Nach dem See folgte der Fluss, der seinen Weg durch die Gesteinsmassen suchte, bis der See abfloss und die bis zu 350 Meter tiefe Rheinschlucht entstand. Zirka eine halbe Stunde nachdem der Zug Chur verlassen hat, fährt er entlang der eindrücklichen Schlucht.