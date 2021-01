In Seedorf UR ist am Donnerstagmorgen ein grosse Lawine niedergegangen.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in der Schweiz zu starken Schneefällen. Der Bund hatte die Gefahrenstufe drei ausgerufen. Das Schweizer Lawineninstitut spricht von einem «der gefährlichsten Tage des Winters». Wie das Institut mitteilt, wird bis zu einem Meter Neuschnee erwartet. Die Lawinengefahr steigt wegen der starken Schneefällen in diversen Gebieten stark an.