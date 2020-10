Der Lederblazer ist die perfekte Übergangsjacke

Jetzt sind wir in dieser komischen Übergangszeit: An einem Tag regnet es draussen und wir kramen die dickste Winterjacke hervor und am nächsten Tag ist es so warm, dass wir uns unsicher sind, ob wir wieder unsere Sommersachen tragen sollen. Das macht es nicht ganz einfach, sich am morgen anzuziehen.



Die richtige Inspiration kommt von Stars wie Kaia Gerber und Emily Ratajkowski: der Lederblazer.