Vierzehn Jahre ist es her, in Vergessenheit geraten wird es offenbar nie mehr: Janet Jacksons «Nippelgate» in der Halbzeitpause des Super Bowls 2004. Als die heute 54-Jährige gemeinsam mit Justin Timberlake (40) dessen Song «Rock Your Body» performte, riss Timberlake ihr am Ende des Tracks einen Teil ihrer Korsage ab und entblösste Janets Brust, Nippelpiercing inklusive.