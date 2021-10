Unfall wegen gespannter Schnur : «Der Lehrling rief dem Velofahrer noch zu, aber der hörte Musik»

Wegen eines Pressengarns stürzte in Aeschi SO ein E-Bike-Lenker. Die volle Aufmerksamkeit hatte er der Strasse offenbar nicht geschenkt.

Der E-Biker zog eine Vollbremsung, als er das Pressengarn erblickte und stürzte in der Folge.

In Aeschi kam es am Wochenende zu einem Unfall.

Im solothurnischen Aeschi stürzte am Samstagmittag ein E-Bike-Lenker und musste anschliessend mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der Grund für den Unfall: Über die Strasse war ein Pressengarn gespannt, das nicht ausreichend markiert war.

Wie die Frau des zuständigen Landwirts auf Anfrage erklärt, hatte der Lehrling des landwirtschaftlichen Betriebs das Pressengarn gespannt. Er habe dieses gerade lösen wollen, als er den Velofahrer heranfahren sah. «Der Lehrling stand direkt bei der Schnur und rief dem Velofahrer noch ‹ Stop! › zu», sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Doch der E-Biker habe zunächst nicht reagiert: «Er hörte Musik auf dem Velo und bekam die Warnrufe nicht mit.» Erst im letzten Moment habe er eine Vollbremsung gemacht und sei folglich gestürzt.

Kein Markierband mehr vorhanden

Der Lehrling habe den Gestürzten anschliessend gefragt, ob er Hilfe benötige, was dieser verneint habe. «Offensichtlich ging es ihm später dann doch nicht mehr so gut, aber das haben wir nicht mitbekommen», so die Solothurnerin. Jedenfalls sei plötzlich die Ambulanz vorgefahren, wenig später auch die Polizei.