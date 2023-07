Liestal BL: Der Lenker (26) war auch high

Der Lenker des Audis verlor am Dienstagmorgen in der Goldbrunnenstrasse in Liestal die Kontrolle über sein Auto und krachte in eine Gartenmauer. Dabei wurde sein Beifahrer verletzt.

In der Baselbieter Kantonshauptstadt Liestal kam es am Dienstagmorgen zu einem Selbstunfall, dabei wurde eine Person verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 26-jährige Fahrzeuglenker mit seinem grauen Audi in der Goldbrunnenstrasse in Liestal abwärts Richtung Rheinstrasse, als er vor der Einmündung in die Wiedenhubstrasse aus nicht restlos geklärten Gründen an den rechten Fahrbahnrand geriet. Dort kollidierte er erst mit dem rechten Vorderrad mit dem erhöhten Randstein, verlor die Beherrschung über seinen Audi, überquerte das anschliessende Trottoir und kollidierte in der Folge mit einer Gartenmauer.