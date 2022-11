In Schaan FL wurde ein Fussgänger von einem SUV angefahren und liegen gelassen

Schaan FL : Der Lenker dieses SUV wird gesucht – er hat einen Fussgänger angefahren

Am Dienstagmorgen ist in Schaan FL ein Auto mit einem Fussgänger auf einem Zebrastreifen zusammengestossen. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr die Lenkerin oder der Lenker weiter. Die Polizei sucht nun nach der verantwortlichen Person.

Am Dienstagmorgen, um 07.14 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker oder eine unbekannte Fahrzeuglenkerin mit dem dunklen SUV auf der Poststrasse in westliche Richtung. Bei der Verzweigung zur Hauptstrasse «Im Bretscha» stiess er oder sie frontal mit einem Fussgänger zusammen, welcher sich bereits auf dem Zebrastreifen befand. «Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr er oder sie in Richtung Vaduz weiter», schreibt die Liechtensteiner Landespolizei in einem Communiqué. «Der Fahrzeuglenker oder die Fahrzeuglenkerin wird aufgefordert, sich unverzüglich zu melden», so der Appell in der Mitteilung.