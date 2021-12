Münchenstein BL – Der Lenker hatte keine guten Nachrichten für seinen Chef

Am Mittwochvormittag kurz nach 8 Uhr verursachte ein 21-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A18 einen Selbstunfall. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, fuhr der Lenker von Basel kommend in Richtung Delémont, als er auf Höhe der Ausfahrt Münchenstein die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Gründe dafür seien noch unklar. In der Folge kollidierte der Lieferwagen mit der linksseitigen Leitplanke und fuhr zurück auf die rechte Fahrbahn. Anschliessend drehte sich das Fahrzeug und kam schlussendlich am Bord hängend zum Stillstand.