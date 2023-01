Pratteln BL: BMW nach Auffahrunfall auf Raststätte parkiert

Zuvor war der BMW einen roten Golf kurz nach dem Schweizerhalletunnel aufgefahren. Der Golf drehte sich in der Folge mehrfach um die eigene Achse. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A2 in Pratteln wurde am Sonntagabend niemand verletzt. Nachdem der verursachende Lenker des BMWs kurz nach dem Schweizerhalletunnel so heftig auf einen roten VW Golf aufgefahren war, dass sich dieser mehrfach um die eigene Achse drehte, blieb der BMW nicht stehen.