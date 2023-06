Basel: VW knallt auf A2 in Leitplanke

Der Lenker des schwarzen VW Passat kollidierte am Freitagmorgen auf der Autobahn A2 in Basel mit einer Leitplanke.

In die Leitplanke «geknallt» sei der Personenwagen, schreibt die Basler Kantonspolizei in ihrem Zeugenaufruf. Schauplatz Autobahn A2 am Freitagmorgen um 3.40 Uhr: Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der Lenker eines schwarzen VW Passat in einer leichten Rechtskurve bei Kilometer 3,9 in Fahrtrichtung Hagnauer Kreuz gegen die Leitplanke. Beim Unfall entstand nur Sachschaden, das Auto musste abgeschleppt werden.