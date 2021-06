David Dushman - Der letzte Befreier von Auschwitz ist gestorben

Der russische Veteran David Dushman ist tot, hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2020.

«Es lagen überall Skelette herum», erinnerte sich Dushman an den Moment der Befreiung.

Er war der letzte lebende Befreier von Auschwitz: David Dushman, der 1945 mit einem Panzer den Zaun des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers niedergerissen hatte, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Dushman, der später als Fechttrainer in der Sowjetunion grosse Erfolge feierte, sei am Samstag in seiner Wahlheimat München gestorben, teilte das Internationale Olympische Komitee mit.